Пожалуйста срочноооо, очень надо ! Какую Массу гидроксида калия требуется добавить к 150г с массовой долей 8%для получения раствора щелочи с массовой долей 18%
Пожалуйста срочноооо, очень надо ! Какую Массу гидроксида калия требуется добавить к 150г с массовой долей 8%для получения раствора щелочи с массовой долей 18%
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)находим массу исходного гидроксида лития:150*8/100=12г 2)пусть масса гидроксида лития,которого нужно найти,будет X,тогда масса всего раствора 150+x 3)по формуле нахождения массовой доли вещества:w=w в-ва/w р-ра *100% подставляем данные: X/150+x *100%=18 в конечном итоге по свойству пропорции получаем 33 грамма гидроксида лития