пожалуйста!Какое управление было в древнейшем Риме Пожалуйста

В управлении древнейшим Римом играли роль: сенат (совет, в котором заседали старейшины патрицианских родов); Народное собрание (объявляло войну, заключало мир и выбирало пожизненного царя); царь (по легендам Римом правили один за другим семь царей, с 753 по 509 г. до н. э.; первым был основатель города Ромул, седьмым - Тарквинии Гордый). Тарквиний Гордый был жестоким и несправедливым правителем. Патриции восстали и изгнали его вместе со всей семьей (509 г. до н. э.). Больше царей они решили не выбирать.