Пожайлуста помогите ,мне нужно сочинение на тему почему мы празднуем День Победы в 3 абзаца .Заранее спасибо

День Победы - это особенный день для всей моей страны. Это праздник "со слезами на глазах". День во имя которого многие наши предки сложили свои жизни. Мы вспоминаем их героический подвиг и гордимся тем, что являемся наследниками такой великой страны. Каждый год мы, конечно же, отмечаем 9-е мая и понимаем, какой ценой далась нам победа. Каждый год мы поздравляем ветеранов, но я больше люблю с ветеранами не говорить, а слушать. Слушать их рассказы о страшной войне, которая, слава Богу, закончилась. Иногда становится страшно слышать о событиях тех лет.. Но глядя на то, какой парад проходит на Красной площади каждый год - понимаешь, что боятся нам нечего. И так приятно повязать себе георгиевскую ленту и чувствовать что ты причастен ко всему этому величию. А вообще 9-е мая много значит и для моей семьи тоже. Дома мы часто пересматриваем патриотические фильмы о Великой Отечественной Войне такие как "А зори здесь тихие", "В бой идут одни старики". 9-е мая много значит для моей семьи - у меня у самого воевал (дедушка, бабушка - сам напишешь). 9-е мая - один из самых моих любимых праздников в жизни.