Поженились ли Маша Троекурова и Дубровский Владимир? (Произведение А.С. Пушкина. "Дубровский")

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Поженились ли Маша Троекурова и Дубровский Владимир? (Произведение А.С. Пушкина. "Дубровский")
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Князь Верейский не разделяет их счастья. Роман "Дубровский" заканчивается трагично именно поэтому.
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