Поговорите со своими родителями бабушками и дедушками со знакомыми взрослыми И п??старайтесь узнать Нужна ли им в работе в жизни математика Можно ли стать хорошим специалистом не зная математики ПЛИЗ!!! составьте маленький расс...
Математика
Поговорите со своими родителями бабушками и дедушками со знакомыми взрослыми И п??старайтесь узнать Нужна ли им в работе в жизни математика Можно ли стать хорошим специалистом не зная математики ПЛИЗ!!! составьте маленький рассказ!!.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется математика нужна но не сложная Математика потребуется что бы узнать сколько надо будет заплатить за продукты за квитанцию А еще потребуется для того чтобы приклеить обои
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