Походженя фразеологизму кривити душею
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Походженя фразеологизму кривити душею
Ответ(ы):
Гость:
Кривити душею. Бути нещирим; лицемірити.
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