Поясніть чому в означенні прямолінійного рівномірного руху не можна уникнути слова "будь-які" по відношенню до однакових проміжків часу
Физика
Поясніть чому в означенні прямолінійного рівномірного руху не можна уникнути слова "будь-які" по відношенню до однакових проміжків часу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, автомобиль ехал первый час со скоростью 20 м/с, потом час ремонтировал автомобиль, и еще час ехал со скоростью 20 м/с . Нельзя говорить что скорость равна 20 м/с... Ведь целый час автомобиль стоял...
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