Поясніть чому в означенні прямолінійного рівномірного руху не можна уникнути слова "будь-які" по відношенню до однакових проміжків часу

Физика

Поясніть чому в означенні прямолінійного рівномірного руху не можна уникнути слова "будь-які" по відношенню до однакових проміжків часу

Автор: Гость