Поясните ошибки в употреблении словосочетаний: мемориальный памятник,мизерный д??статок.С чем они связаны?

Гость: Гость:

Ну, на примере 1-го словосочетания: что такое мемориал? это тот же памятник. Получается как бы смысловое дублирование, тавтология. Есть и другой термин в лингвистике -плеоназм, (скорее всего, это именно эта ошибка, но в учебниках это слово почему-то не употребляется, так что не надо "светиться" :)))) ) Мизерный достаток -это стилистическая ошибка ОКСЮМОРОН- сочетание несочетаемого. Если мизерный-это маленький, то достаток -- это обеспеченность, состоятельность. Ну и как такое может стоять рядом?)