Поясните ошибки в употреблении словосочетаний: мемориальный памятник,мизерный д??статок.С чем они связаны?
Русский язык
Поясните ошибки в употреблении словосочетаний: мемориальный памятник,мизерный д??статок.С чем они связаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, на примере 1-го словосочетания: что такое мемориал? это тот же памятник. Получается как бы смысловое дублирование, тавтология. Есть и другой термин в лингвистике -плеоназм, (скорее всего, это именно эта ошибка, но в учебниках это слово почему-то не употребляется, так что не надо "светиться" :)))) ) Мизерный достаток -это стилистическая ошибка ОКСЮМОРОН- сочетание несочетаемого. Если мизерный-это маленький, то достаток -- это обеспеченность, состоятельность. Ну и как такое может стоять рядом?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите давление, оказываемое на грунт гранитной плиты объемом 10 м3, если площадь ее основания равна 4м2.
Обществознание
Математика