Покажите связи между господствовавшей у жителей североамериканских колоний Англии идеологией и известными вам религиозными учениями.

Колонисты вели скромный образ жизни, усердно трудились, старались избегать развлечений и праздников, большое значение имело мнение религиозной общины и ее руководителей, что наиболее отвечает идеям кальвинизма (в частности, английский кальвинизм - пуританство).