Показникова функція виду це?

Показникова функція виду це?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Показникова або ж Експоненційна функція— функція виду f(x)=ax{displaystyle f(x)=a^{x},!}, де a{displaystyle ~a} — стале число (додатне, але не дорівнює одиниці).
Похожие вопросы