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Показникова функція виду це?
Показникова функція виду це?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Показникова або ж Експоненційна функція— функція виду f(x)=ax{displaystyle f(x)=a^{x},!}, де a{displaystyle ~a} — стале число (додатне, але не дорівнює одиниці).
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