Покраснел помидорчик на один бок. теперь он как маленький светофор чик там, где со??нышко взойдет , бок красный где луна зеленый . найди глаголы, прилагать существительные

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Покраснел помидорчик на один бок. теперь он как маленький светофор чик там, где со??нышко взойдет , бок красный где луна зеленый . найди глаголы, прилагать существительные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Помидорчик,светофор,солнышко,бок,луна-это существ.,взойдет,покраснел-глаголы,маленький,красный,зеленый-прилагательные.
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