Пол и Бил имеют 18 монет,Бил и Джон-12 монет,Джон и Мари-10 монет.Сколько гривен имеет Мари и Пол???

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Пол и Бил имеют 18 монет,Бил и Джон-12 монет,Джон и Мари-10 монет.Сколько гривен имеет Мари и Пол???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть Пол - х, Бил - у Джон - z, Мари - t получается х+у=18 у+z=12 z+t=12 Найти t+x-? у+z=12 y=12-z и подставляем в первое х+у=18 х+12-z=18x-z=7 z+t=12 z=12-t и его подставляем в x-z=7 получается x-12+t=7 x+t=7+12=19 Ответ: У Мари и Пола 19 монет
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