Пол на кухне имеет форму квадрата с длиной стороны 3 метра . В магазине был выбран линолеум которым нужно застелить пол на кухне .Ширина этого линолеума 2 метра, а длина выбир ается покупателями . Какой наименшей длин...

Пол на кухне имеет форму квадрата с длиной стороны 3 метра . В магазине был выбран линолеум которым нужно застелить пол на кухне .Ширина этого линолеума 2 метра, а длина выбир ается покупателями . Какой наименшей длины нужно купить кусок этого линолеума ,чтобы его хватило для настила пола на кухне .При этом следует учесть,что на линолеуме нет определеного узора, что позволяет составлять(соеднять) любые части куска. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА