Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на расстояние 50 см, в точку А, удалённую от q на расстояние 100 см? Среда-воздух
Физика
Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на расстояние 50 см, в точку А, удалённую от q на расстояние 100 см? Среда-воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= - дельтаWp, где A - работа, совершенная полем, -Wp - потенциальная энергия, взятая со знаком минус Wp=фи*q, где фи - потенциал, q - точечный заряд (1) фи=kQ/r, (2) где k - постоянная =9*10^9 Нм^2/Кл^2 , Q - заряд (его знак совпадает со знаком точечного заряда), r - расстояние (2) в (1) Wp=q*Q*k(1/r2-1/r1)=-162*10^-6 Дж тогда А=162*10^-6 Дж
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