Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на расстояние 50 см, в точку А, удалённую от q на расстояние 100 см? Среда-воздух

Физика

Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на расстояние 50 см, в точку А, удалённую от q на расстояние 100 см? Среда-воздух

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