Поле, площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, а во второй 40% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в третий день?

Математика
Поле, площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, а во второй 40% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*0,35=6,3(га)-вспахали в первый день. 2)18-6,3=11,7(га)-осталось. 3)11,7*0,4=4,68(га)-вспахали во второй день. 4)18-(6,3+4,68)=18-10,98=7,02(га)- вспахали в третий день
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