Поле полевой полем Полюшко о поле добро добро добрый добром доброта о добре сын сына сынок о сыне Сынишка сыном. выписать только родственные слова?
Русский язык
Поле полевой полем Полюшко о поле добро добро добрый добром доброта о добре сын сына сынок о сыне Сынишка сыном. выписать только родственные слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле,полевой,полем,полюшко,о поле. Добро,добрый,добром,доброта,о добре сын,сынок,о сыне,сынишка,сыном
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