Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?

Математика
Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ая половина грядок - 18, 2ая - 12, вместе ( 1ая и 2ая ) - 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько изомерных органических соединений отвечают формуле C5H10O2. Составить структурные формулы и назвать из и по ИЮПАК.
Ответить
Математика
Який номер має член арифметичної прогресії 6; 12; 22; ..., що дорівнює 214
Ответить
Математика
Lg²x+2lgx>3 Помогите решить, пожалуйста
Ответить
Українська мова
Розбір слова випадок за будовою
Ответить
Алгебра
упростите, плз)
Ответить