Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?

Математика

Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?

Автор: Гость