Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?
Математика
Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на грядку.Сколько леек воды потребовалось для полива всех грядок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ая половина грядок - 18, 2ая - 12, вместе ( 1ая и 2ая ) - 30
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