Политическая партия, получившая на выборах поддержку большинства избирателей, проводит через парламент закон о запрещении другой участвовавшей в выборах и оказавшейся в парламентском меньшенстве политической партии. Оцените де...
Обществознание
Политическая партия, получившая на выборах поддержку большинства избирателей, проводит через парламент закон о запрещении другой участвовавшей в выборах и оказавшейся в парламентском меньшенстве политической партии. Оцените деятельность правящей партии с позиций принципов демократии. Ответ поясните.
Ответ(ы):
Гость:
Основные принципы демократии требуют наличие оппозиции, то есть гарантию права на легальную смену власти, путем выборов и смещения старой правящей партии. При однопартийной системе, данное действие невозможно, т.к при таких действиях формой правления становится диктатура. Диктатура - форма правления, при которой участие в власти принимает лицо или группа лиц(политическая партия, например). Соответственно, действия партии, получившей парламентское большинство, нарушают принципы демократии.
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