Политическое развитие СССР в первые послевоенные годы характеризовалось:1) укреплением сталинизма 2) уменьшением кол-тва номенклатурных работников 3) уменьшением роли партии в хозяйственной жизни страны 4) смя...

Политическое развитие СССР в первые послевоенные годы характеризовалось:1) укреплением сталинизма 2) уменьшением кол-тва номенклатурных работников 3) уменьшением роли партии в хозяйственной жизни страны 4) смягчением национальной политики Политический процесс 1945-1953гг: 1)Шахтинское дело 2)Судебный процесс над Зиновьевым и Каменевым 3) "дело врачей" 4)дело Тухачевского