Политика лжедмитрия 1; кому обещал: боярам, казакам, горожанам, воеводе Юрию Мнишику; что обещал и последствия.?
История
Политика лжедмитрия 1; кому обещал: боярам, казакам, горожанам, воеводе Юрию Мнишику; что обещал и последствия.?
Ответ(ы):
Гость:
Боярам- править с боярской думмой, не выполнил.Дворянам- Облегчить жизнь и выделить новые земли, не выполнил.Казакам-облегчить жизнь, не выполнил.Крестьянам-ввести Юрьев день, не выполнил.Горожанам-облегчить жизнь, не выполнил.Римскому папе- Ввести каталичество в России, не выполнил.Польскому королю-смоленск и Северскую землю, не выполнил.Воеводе Юрию Мнишеку-Новгород, Псков, Миллион золотом, не выполнил
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