Политика лжедмитрия 1; кому обещал: боярам, казакам, горожанам, воеводе Юрию Мнишику; что обещал и последствия.?

Гость: Гость:

Боярам- править с боярской думмой, не выполнил.Дворянам- Облегчить жизнь и выделить новые земли, не выполнил.Казакам-облегчить жизнь, не выполнил.Крестьянам-ввести Юрьев день, не выполнил.Горожанам-облегчить жизнь, не выполнил.Римскому папе- Ввести каталичество в России, не выполнил.Польскому королю-смоленск и Северскую землю, не выполнил.Воеводе Юрию Мнишеку-Новгород, Псков, Миллион золотом, не выполнил