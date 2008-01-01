Полное описание памятника Ромео и Джульетте. (из чего сделан, место установки и т.д.)

В 2008 году в Батайске, небольшом городе поблизости от Ростова-на-Дону, перед Дворцом культуры был установлен памятник Ромео и Джульетте работы известного местного скульптора Анатолия Скнарина (автора знаменитой ростовской "Тачанки"). Композиция бронзовой скульптуры представляет словно застывшую сцену из спектакля, этому впечатлению способствуют и позы персонажей, и часть театрального занавеса рядом с фигурой Ромео, возможно, он образно перекликается с занавесом, за которым, скрывшись от шумной толпы, встретились на балу Ромео и Джульетта в фильме Дзеффирелли. Напоминанием о другом скульптурном образе героини является жест Джульетты, прижавшей левую руку к груди, совсем как веронская статуя. Впрочем, подобный жест рук свойственен и аникушинской Джульетте-Улановой, о которой речь пойдёт ниже. Оригинальной деталью батайского памятника является роза, которую Ромео протягивает прекрасной девушке.