Полный Синтаксический разбор предложений 1.Рано утром я приехал к любимому дедушке. 2.Сегодня состоится родительское собрание. Заранее спасибо
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Полный Синтаксический разбор предложений 1.Рано утром я приехал к любимому дедушке. 2.Сегодня состоится родительское собрание. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рано (нареч.,) - обстоятельство; утром (сущ.,) - обстоятельство; я (мест.,) - подлежащее; приехал (гл.,) - сказуемое; к (предл.,) - дополнение; любимому (прил.,) - определение; дедушке. (сущ.,) - дополнение; ( Побудительное, сложное, неосложнено, распрастр., невосклицательное, ГО- полная, двусоставная); Сегодня (нареч.) - обстоятельство; состоится (гл.,) - сказуемое; родительское (прилаг.,) - определение; собрание. (сущ.,) - подлежащее; ( Побудительное, сложное, неосложнено, распрастр., невосклицательное, ГО- полная, двусоставная);
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