Положение солнца 22 июня

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Положение солнца 22 июня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В точке летнего солнцестояние в которой земля бывает вблизи 22 июня ,северный полюс земли направлен в сторону солнца и большую часть суток любая часть Северного полушария освещена солнцем т.е в эту дату день самый длинный в глду
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