Положительные и отрицательные последствия арабских завоеваний
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Положительные и отрицательные последствия арабских завоеваний
Ответ(ы):
Гость:
Арабы могут захватить землю и подорвать Террористическими актами
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