Половая клетка это....

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Половая клетка это....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Половая клетка - это клетки животных и людей, обеспечивающие при слиянии развитие новой особи. По другому их называют гаметы.
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