Половая клетка это....
Разное
Половая клетка это....
Ответ(ы):
Гость:
Половая клетка - это клетки животных и людей, обеспечивающие при слиянии развитие новой особи. По другому их называют гаметы.
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