Половина учеников класса купили по 1 открытке,остальная половина по 2 открытки.остальные 4 ученика купили по 3 открытки.сколько учеников в классе?сколько билетов куплено?

Математика

Половина учеников класса купили по 1 открытке,остальная половина по 2 открытки.остальные 4 ученика купили по 3 открытки.сколько учеников в классе?сколько билетов куплено?

Автор: Гость