Половина учеников класса купили по 1 открытке,остальная половина по 2 открытки.остальные 4 ученика купили по 3 открытки.сколько учеников в классе?сколько билетов куплено?

Математика
Половина учеников класса купили по 1 открытке,остальная половина по 2 открытки.остальные 4 ученика купили по 3 открытки.сколько учеников в классе?сколько билетов куплено?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) (4*2)*2=16(участников в классе) 2) 16-2+4*3+4=28(б). Ответ:16 участников в классе 28 б куплено.
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