Половину урожая картофеля в фермерском хозяйстве положили на хранение, треть из неё оставили на семена. Сколько центнеров картофеля собрали,если на семена оставили 5центнеров.

Математика
Половину урожая картофеля в фермерском хозяйстве положили на хранение, треть из неё оставили на семена. Сколько центнеров картофеля собрали,если на семена оставили 5центнеров.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На семена оставили (1/2)*(1/3)=1/6 всего картофеля Собрали 5/(1/6)=30 ц картофеля
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