Половину урожая картофеля в фермерском хозяйстве положили на хранение, треть из неё оставили на семена. Сколько центнеров картофеля собрали,если на семена оставили 5центнеров.

Математика

Половину урожая картофеля в фермерском хозяйстве положили на хранение, треть из неё оставили на семена. Сколько центнеров картофеля собрали,если на семена оставили 5центнеров.

Автор: Гость