Положите влажный кусочек льда. Возьмите на кончике ножа 3-4 кристаллика маргонцовки и бросьте их на сырой снег или на подтаявший лёд. Что вы наблюдаете?Объясните происходящее. Помогите плизз. Я пробовола но чёт я непойму.

Биология

Положите влажный кусочек льда. Возьмите на кончике ножа 3-4 кристаллика маргонцовки и бросьте их на сырой снег или на подтаявший лёд. Что вы наблюдаете?Объясните происходящее. Помогите плизз. Я пробовола но чёт я непойму.

Автор: Гость