Положите влажный кусочек льда. Возьмите на кончике ножа 3-4 кристаллика маргонцовки и бросьте их на сырой снег или на подтаявший лёд. Что вы наблюдаете?Объясните происходящее. Помогите плизз. Я пробовола но чёт я непойму.
Биология
Положите влажный кусочек льда. Возьмите на кончике ножа 3-4 кристаллика маргонцовки и бросьте их на сырой снег или на подтаявший лёд. Что вы наблюдаете?Объясните происходящее. Помогите плизз. Я пробовола но чёт я непойму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она будет как бы,растворяется види червечков
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