Получения фенола комольным способом

Получения фенола комольным способом

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Кумол-изопропилбензол С6Н5-СН3-СН2-СН3 вот окисляют (+О2)его в гидропероксид(С6Н5-С3Н6ООН)как-то, только если разветвленно понять ))
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