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Получите хлорбензол из бензола, укажите условия реакции.
Получите хлорбензол из бензола, укажите условия реакции.
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C6H6 + Cl2 = C6H6Cl все
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