Получить из слова "математика" слово "тематика" pascalabc

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Получить из слова "математика" слово "тематика" pascalabc
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