Пользуясь свойством монотонных функций исследуйте на монотонность функцию f(x)=корень из -2x+1

Пользуясь свойством монотонных функций исследуйте на монотонность функцию f(x)=корень из -2x+1

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