Пользуясь текстом параграфа и картой, составьте рассказ о росте территории Литовского государства.

Сложившееся в борьбе с крестоносцами, Литовское княжество, пользуясь слабостью раздробленной Руси присоединила часть западных княжеств еще при Миндовге. На втором этапе, русские княжества, опасаясь монгольского завоевания, присоединялись самостоятельно к Литовскому княжеству. В дальнейшем, уже при потомках Гедимина, Литва вошла в открытое противостояние с Золотой Ордой и распространила свое влияние на Юго-Западные, Южные и центральные русские княжества. Тем самым к концу правления Ольгерда сложилась обширное государство, простиравшееся от Балтики до Черного моря.