Пользователь работал с каталогом Лирика.Сначала он поднялся на один уровень ввер??,затем спустился в какой-то подкаталог текущего каталога.В результате пользователь оказался каталоге C:\Библиотека\Проза.Укажите полное имя катал...

Информатика

Пользователь работал с каталогом Лирика.Сначала он поднялся на один уровень ввер??,затем спустился в какой-то подкаталог текущего каталога.В результате пользователь оказался каталоге C:\Библиотека\Проза.Укажите полное имя каталога,в котором пользователь находился изначально. 1)C:\Лирика 2)C:\Библиотека\Лирика 3)C:\Библиотека\Лирика\Проза 4)C:\Проза\Лирика

Автор: Гость