Пользователь работал с каталогом Лирика.Сначала он поднялся на один уровень ввер??,затем спустился в какой-то подкаталог текущего каталога.В результате пользователь оказался каталоге C:\Библиотека\Проза.Укажите полное имя катал...
Информатика
Пользователь работал с каталогом Лирика.Сначала он поднялся на один уровень ввер??,затем спустился в какой-то подкаталог текущего каталога.В результате пользователь оказался каталоге C:\Библиотека\Проза.Укажите полное имя каталога,в котором пользователь находился изначально. 1)C:\Лирика 2)C:\Библиотека\Лирика 3)C:\Библиотека\Лирика\Проза 4)C:\Проза\Лирика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2) C:\\Библиотека\Лирика Из Лирика вышел в вышестоящий каталог Библиотека, потом перешёл в подкаталог Проза каталога Библиотека
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