Пользуясь дополнительными источниками информации, подгонять небольшое сообщени?? о том, на чем и с помощью каких инструментов люди зарисывали информацию в былые времена.

Гость: Гость:

В глубокой древности - на стенах пещер, на глиняных табличках, восковых дощечках, на скрижалях, потом на папирусе, бересте, пергаменте и т. д. Потом изобрели бумагу. В старину писали стилом, палочками, гусиными перьями, углями. Были ещё какие-то средства. В девятнадцатом веке изобрели пишущие машинки, фотоаппараты - ведь запечатление изображений на фотоплёнках и фотопластинках, это тоже запись информации. Также в 19 столетии появились граммофоны, патефоны, механические пианино, шарманки (музыка - тоже информация) . А уже ближе к нашим временам появились магнтитофоны, видеомагнтитофоны, потом лазерные устройства для записи на диски. Наконец, мобильники, фотоаппараты, компьютеры - это тоже накопители информации, которая хранится на дисках, флэшках, картах памяти и т. д. В общем, сам поищи в интернете, напиши разные варианты для поиска, например, "древние способы записи информации", "старинные носители информации", "папирус, глина, берестяные грамоты, письмена", "Александрийская библиотека" и т. д.