Пользуясь дополнительными источниками информации, подгонять небольшое сообщени?? о том, на чем и с помощью каких инструментов люди зарисывали информацию в былые времена.
Информатика
Пользуясь дополнительными источниками информации, подгонять небольшое сообщени?? о том, на чем и с помощью каких инструментов люди зарисывали информацию в былые времена.
Ответ(ы):
Гость:
В глубокой древности - на стенах пещер, на глиняных табличках, восковых дощечках, на скрижалях, потом на папирусе, бересте, пергаменте и т. д. Потом изобрели бумагу. В старину писали стилом, палочками, гусиными перьями, углями. Были ещё какие-то средства. В девятнадцатом веке изобрели пишущие машинки, фотоаппараты - ведь запечатление изображений на фотоплёнках и фотопластинках, это тоже запись информации. Также в 19 столетии появились граммофоны, патефоны, механические пианино, шарманки (музыка - тоже информация) . А уже ближе к нашим временам появились магнтитофоны, видеомагнтитофоны, потом лазерные устройства для записи на диски. Наконец, мобильники, фотоаппараты, компьютеры - это тоже накопители информации, которая хранится на дисках, флэшках, картах памяти и т. д. В общем, сам поищи в интернете, напиши разные варианты для поиска, например, "древние способы записи информации", "старинные носители информации", "папирус, глина, берестяные грамоты, письмена", "Александрийская библиотека" и т. д.
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