Пользуясь словарями иностранных слов, определить значение слов: дайджест, спикер, инвестор, менталитет, маркетинг, банальный, амбиция, дилемма, дилетант, имидж, интегрировать, инвестор, импичмент, китч, плюрализм.

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Значение слова Дайджест по Бизнес словарю: Дайджест - англ. digest. издание, публикующее материалы из других изданий в сокращенном виде. Спи́кер (англ. Speaker, буквально — оратор) — председатель палаты парламента. Данный термин широко распространён в политическом лексиконе, но официально употребляется только в англоязычных странах. Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли. МЕНТАЛИТЕТ – термин , означающий совокупность и специфическую форму организации психики человека и ее проявлений. Главным образом используется для обозначения оригинального способа мышления, склада ума или умонастроения. Ма́рке́тинг — это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Банальный - 1. Лишённый своеобразия, выразительности; обычный, ничем не выделяющийся.2. Простой, поверхностный Амбиция - это завышенная самооценка противопоставленная окружающим, нежелание признавать правоту чужого мнения Дилемма - (от "ди" - два и греческого "lēmma" - посылка) это затруднительный выбор между двумя равно неприятными существующими возможностями или предложениями, который должен сделать человек для решения вставшей перед ним проблемы или для выхода из неблагоприятной ситуации, в которую он попал. Диалент - Человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки; имеющий только поверхностное знакомство с какой-нибудь областью знаний Имидж — совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом, как должны соотноситься между собой права и обязанности в данном статусе Интегрировать — слить, соединить, переплеть, сплавить, спаять, сливать, объединять, объединить, соединять Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли. Импи́чмент — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с последующим их отстранением от должности. Китч (кич) (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, «дешёвка») — одно из ранних стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением. ПЛЮРАЛИЗМ – философская позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и не сводимых друг к другу начал или видов бытия (плюрализм в онтологии), оснований и форм знания, теорий и методов (плюрализм в гносеологии), ценностей и ценностных ориентаций (плюрализм в аксиологии) и др.