Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно

Математика
Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2403кг-1975кг=428кг Вооот и всеее
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