Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно

Математика

Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно

Автор: Гость