Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно
Математика
Пользуясь таблицей мер массы, выполни действия: 2т 4ц 3кг- 19ц 75кг дам много баллов и плис по понятней ладно
Ответ(ы):
Гость:
2403кг-1975кг=428кг Вооот и всеее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Территория школы имеет прямоугольную форму.Она огороженная забором одна сторона равна 64м.,а другая на19м.короче.
Математика
Математика
Производительность труда токаря 52 детали в час.сколько деталей изготовит токарь ??а восьми часовой рабочий день? ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! !!
Русский язык