Пользуюясь этимологическим словарём подготовте устный ответ на тему история сло??а работа.Помогите.Заранее спасибо!

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Пользуюясь этимологическим словарём подготовте устный ответ на тему история сло??а работа.Помогите.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "работа" происходит от древнерусского рабство, неволя. То есть изначально это слово означало, работать на кого- либо ,по принуждению подневольно. В слове работа первоначально выделялся корень -раб-. Со временем данное слово стало обозначать любой труд,рабочий - человек трудящийся, а корень  слова -работ-, рабоч-
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