Пользуюсь географической картой,приведи примеры рек Росси. Река _______берёт начало с _______ гор и впадает в ______море.lt;br /gt;______-приток реки __________
Окружающий мир
Пользуюсь географической картой,приведи примеры рек Росси. Река _______берёт начало с _______ гор и впадает в ______море.lt;br /gt;______-приток реки __________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например река Обь из Алтайских гор в Карское море притоки это реки Катунь и Бия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздух...
Английский язык
Преобразуйте в скобках существительные в единст-венное число и произведите все н??обходимые изменения. 1. (The wolves) are stronger than the foxe...