Помагите Какимт способами можно разделить18 асыков на кучки с одинаковым количеством асыков?Какое количество асыков возможно в одной кучке?Помагите!!!!!!

Математика
Помагите Какимт способами можно разделить18 асыков на кучки с одинаковым количеством асыков?Какое количество асыков возможно в одной кучке?Помагите!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2=18 по 9 кажется так
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