Помагите Какимт способами можно разделить18 асыков на кучки с одинаковым количеством асыков?Какое количество асыков возможно в одной кучке?Помагите!!!!!!

Математика

Помагите Какимт способами можно разделить18 асыков на кучки с одинаковым количеством асыков?Какое количество асыков возможно в одной кучке?Помагите!!!!!!

Автор: Гость