Помагите написать вывод о Наполеоне как о государственом деятеле

Вывод - В войне 1812 года встретились две политики и соответствующие им две различные по своему характеру стратегии. Если стратегические взгляды Наполеона выражали агрессивные интересы крупной французской буржуа¬зии, стремившейся захватить чужие страны и поработить их народы, то рус¬ское стратегическое искусство отражало освободительные интересы своего народа, опиралось на сочувствие и поддержку широких народных масс. Гибкость русской стратегии - одна из ее особенностей в борьбе с наполеоновской агрессией. Русское командование, будучи поставлено в первый пе¬риод войны в невыгодные условия борьбы, вынуждено было прибегать к стратегической обороне и к отступлению. Такие действия дали повод некоторым теоретикам оценивать русскую стратегию в войне 1812 года как обо¬ронительную, пассивную. Такой взгляд был основан на одностороннем подходе, когда на первый план выставлялись действия оборонительного характера, без учета причин, их вызвавших, и без показа тех последствий, к которым они привели. Конечно ,оборонительные действия русской армии в войне 1812 года занимали значительное место и играли важную роль. В пе¬риод стратегической обороны применялись и вынужденный отход, и слож¬ные маневры. Определяя роль и стратегическое значение оборонительных и наступательных способов борьбы, применявшихся в войнах с Наполеоном, нельзя не указать и на широкое использование маневра с целью создания более выгодных условий для своих войск. Неблагоприятно складывающаяся обстановка заставляла русские войска, прежде чем вступать в решительную борьбу с противником, предпринимать сложные маневры. Так было в начальный период войны, когда в результате успешно осуществленных маневров 1-й и 2-й Западных армий им удалось соединиться в Смоленске.