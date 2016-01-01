Помагите Очень Очень срочно 4-предложения синтаксический разбор их и морфологиче??кий разбор 3 глаголов тоже любых

Русский язык
Помагите Очень Очень срочно 4-предложения синтаксический разбор их и морфологиче??кий разбор 3 глаголов тоже любых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбачить на озере: глагол + сущ. в П.п. Мамины перчатки: сущ +  вопросит. местоимение По тонкому льду: сущ в Д.п. + прилаг. Очень весело: наречие + наречие
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