Помагите Очень Очень срочно 4-предложения синтаксический разбор их и морфологиче??кий разбор 3 глаголов тоже любых
Русский язык
Помагите Очень Очень срочно 4-предложения синтаксический разбор их и морфологиче??кий разбор 3 глаголов тоже любых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбачить на озере: глагол + сущ. в П.п. Мамины перчатки: сущ + вопросит. местоимение По тонкому льду: сущ в Д.п. + прилаг. Очень весело: наречие + наречие
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