ПОМАГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!!!! ПОМАГИТЕ 1.Выразить в м3 : 7400л, 900дм3, 560см3. 2.Перевести в м2 и расположить в порядке уменьшения эти числа : 350000см2., 7000000м м2., 0,2км2 ., 6м2 ., 4500дм2

Разное

ПОМАГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!!!! ПОМАГИТЕ 1.Выразить в м3 : 7400л, 900дм3, 560см3. 2.Перевести в м2 и расположить в порядке уменьшения эти числа : 350000см2., 7000000м м2., 0,2км2 ., 6м2 ., 4500дм2

Автор: Гость