ПОМАГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!!!! ПОМАГИТЕ 1.Выразить в м3 : 7400л, 900дм3, 560см3. 2.Перевести в м2 и расположить в порядке уменьшения эти числа : 350000см2., 7000000м м2., 0,2км2 ., 6м2 ., 4500дм2
Разное
ПОМАГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!!!! ПОМАГИТЕ 1.Выразить в м3 : 7400л, 900дм3, 560см3. 2.Перевести в м2 и расположить в порядке уменьшения эти числа : 350000см2., 7000000м м2., 0,2км2 ., 6м2 ., 4500дм2
Ответ(ы):
Гость:
1. 7400л=7,4 м3, 900дм3=0,9м3, 0,00056м3 2. 350000 см2=35 м2, 7 000 000 мм2=7 м2, 0,2 км2=20 000 м2,6м2, 4500 дм2=45 м2 А теперь в порядке уменьшения 20 000м2, 45м2, 35м2, 7м2, 6м2
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