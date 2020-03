Помагите пожалюста неправильнийе глаголи fought found flown forbidden fovgivem frozen got given gone

Fight - fought - fought - бороться, сражаться Find - found - found - находить Fly - flew - flown - летать Forbid - forbade - forbidden - запрещать Forgive - forgave - forgiven - простить Freeze - froze - frozen - замёрзнуть Get - got - got - получать Give - gave - given - давать Go - went - gone - идти, ехать