Помагите пж в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде ели в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36
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Помагите пж в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде ели в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36
Ответ(ы):
Гость:
В плацкарте 324:2=162 следовательно 162:54=3 3 вагона В купейном 324:36=9 следовательно 9 вагонов Всего 12 вагонов
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