Помагите пж в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде ели в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36

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Помагите пж в купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде ели в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36

Автор: Гость