Помагите!! Расскажите, чем было вызвано возникновение мануфактур

Помагите!! Расскажите, чем было вызвано возникновение мануфактур

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мануфактура-было вызвано в результате разных произведений,рассказов,лирик.
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