Помагите решить 852 004-(4560+27540/5) СКОЛЬКО БУДЕТ И 200*15*4*5
Математика
Помагите решить 852 004-(4560+27540/5) СКОЛЬКО БУДЕТ И 200*15*4*5
Ответ(ы):
Гость:
1)852 004-(4 560+27 540:5) a)27540:5=5508 б)4560+5508=10068 в)852004 - 10068 =841936 2)690 108-(9 382х6+3 126 :3) а)3126 : 3 =1042 б)9382x6 =56292 в)56292+1042=57332 г)690 108 -57332 = 632776 3) 200х15х4х5 а) 200 х 15 = 3000 б)3000 х 4 = 12000 в)12000 х 5 = 60000 4) 12х5х250х4 а)12 х 5 =60 б)60 х 250 =15000 в)15000 х 4 =60000 отметь как лучший
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