Помагите решить с кратким условием .Ученики полил в школьном саду 20 деревьев.Посл?? этого им осталось полить 25яблонь и 10 слив.Сколько всего деревьев в саду?
Математика
Помагите решить с кратким условием .Ученики полил в школьном саду 20 деревьев.Посл?? этого им осталось полить 25яблонь и 10 слив.Сколько всего деревьев в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать, сколько в саду деревье, нам нужно сложить все деревья, которые даны в условии 20 деревьев+25 яблонь+10 слив=55 деревьев
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