Помагите решить с обьяснениями Расстояние между норками ежей А и Б равно 270 м.одн??временно они выходят навстречу друг другу со скоростью 7м/мин -еж А и 11 м/мин-еж Б.Через сколько минут ежи встретятся и сколько метров пройде...
Математика
Помагите решить с обьяснениями Расстояние между норками ежей А и Б равно 270 м.одн??временно они выходят навстречу друг другу со скоростью 7м/мин -еж А и 11 м/мин-еж Б.Через сколько минут ежи встретятся и сколько метров пройдет каждый из них до места встречи?
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