Помагите решить с обьяснениями Растояние от Даугавпилсса до Кулдиги равно 390 км.??з этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два друга.Один со скоростью 53 км/ ч, а второй-12 км/ ч.Через сколько часов они встре...

Математика

Помагите решить с обьяснениями Растояние от Даугавпилсса до Кулдиги равно 390 км.??з этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два друга.Один со скоростью 53 км/ ч, а второй-12 км/ ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость