Помагите решить с обьяснениями Растояние от Даугавпилсса до Кулдиги равно 390 км.??з этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два друга.Один со скоростью 53 км/ ч, а второй-12 км/ ч.Через сколько часов они встре...
Математика
Помагите решить с обьяснениями Растояние от Даугавпилсса до Кулдиги равно 390 км.??з этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два друга.Один со скоростью 53 км/ ч, а второй-12 км/ ч.Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
390-53=сам(а) пощитаежь 390-12=
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